Сябитова призналась в романе с женатым

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что в 90-е встречалась с женатым мужчиной ради собственной выгоды. Об этом телеведущая рассказала в фильме «Сябитова. Исповедь» на платформе Premier.

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По словам телесвахи, мужчина был так называемым «новым русским», а сама Сябитова нуждалась тогда в материальной поддержке, поэтому семейное положение кавалера ее не смущало. Но мужчина в этих отношениях был слишком властным и требовал очень многого.

«Этот монстр в виде жадности перекрыл все мое облико морале, мне было плевать на его жену и детей. У меня крыша поехала от бесстрашия», — поделилась она.

Сябитова добавила, что когда расставалась с этим человеком, то заставила дать ей расписку, в которой он обязался не отбирать у нее подарки.