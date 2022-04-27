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1 час назад

Леди Гага оскорбила русских на своем концерте

WomanHit.ruиещё 2

У американской актрисы Леди Гаги недавно прошел концерт в Лас-Вегасе. В паузе между песнями артистка решила высказаться о напряженной ситуации в мире.

Леди Гага оскорбила своих русских поклонников
Фото: арар

При этом звезда негативно высказалась о своих поклонниках из России.

«Они как были тупыми, так тупыми и остались», — приводит слова Леди Гаги портал «PopCake».

Также певица заявила, что российские власти упустили возможность ее взять под арест. «Нужно было арестовать меня в России, когда была такая возможность», — сказала звезда. Возможно, так Леди Гага намекнула, что больше не приедет в Россию с концертами.

Шоу-бизнес,Стефани Джерманотта,
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