Леди Гага оскорбила своих русских поклонников

У американской актрисы Леди Гаги недавно прошел концерт в Лас-Вегасе. В паузе между песнями артистка решила высказаться о напряженной ситуации в мире.

Также певица заявила, что российские власти упустили возможность ее взять под арест. «Нужно было арестовать меня в России, когда была такая возможность», — сказала звезда. Возможно, так Леди Гага намекнула, что больше не приедет в Россию с концертами.