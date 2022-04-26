Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке

«Прошлым летом мы с Аленой ездили в Нью-Йорк: там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, <...> он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт, — посетовал музыкант. — Плюс везде так много мусора. Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах: их растаскал ветер, все валяется».