Иеромонах Фотий отказался выходить на одну сцену с Лазаревым

Иеромонах Фотий сделал громкое заявление о том, что не выйдет на сцену с певцом Сергеем Лазаревым и прочими «одиозными» артистами. Причинами своей позиции священнослужитель поделился в рамках шоу «Антонимы».
Фотий сообщил, что его не приглашают туда, где собирается российский «бомонд», в том числе Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители. Чаще всего иеромонах получает приглашения на концерты, которые организованы православными фондами. Также иногда он присутствует на кинопремьерах, где может сталкиваться с другими знаменитостями.
Организаторы понимают, что он «священное лицо», поэтому и программу стараются выстраивать таким образом, чтобы он не ощущал себя «белой вороной» и не порочил репутацию. С некоторыми артистами выходить на сцену Фотий не может, поскольку боится «опозорить» церковь и духовенство. Это относится в первую очередь к «одиозным» исполнителям.