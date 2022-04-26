Иеромонах Фотий отказался выходить на одну сцену с Лазаревым

Иеромонах Фотий сделал громкое заявление о том, что не выйдет на сцену с певцом Сергеем Лазаревым и прочими «одиозными» артистами. Причинами своей позиции священнослужитель поделился в рамках шоу «Антонимы».

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Фотий сообщил, что его не приглашают туда, где собирается российский «бомонд», в том числе Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители. Чаще всего иеромонах получает приглашения на концерты, которые организованы православными фондами. Также иногда он присутствует на кинопремьерах, где может сталкиваться с другими знаменитостями.