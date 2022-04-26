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52 минуты назад

Иеромонах Фотий отказался выходить на одну сцену с Лазаревым

FBM.ru

Иеромонах Фотий сделал громкое заявление о том, что не выйдет на сцену с певцом Сергеем Лазаревым и прочими «одиозными» артистами. Причинами своей позиции священнослужитель поделился в рамках шоу «Антонимы».

Иеромонах Фотий отказался выходить на одну сцену с Лазаревым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фотий сообщил, что его не приглашают туда, где собирается российский «бомонд», в том числе Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители. Чаще всего иеромонах получает приглашения на концерты, которые организованы православными фондами. Также иногда он присутствует на кинопремьерах, где может сталкиваться с другими знаменитостями.

Организаторы понимают, что он «священное лицо», поэтому и программу стараются выстраивать таким образом, чтобы он не ощущал себя «белой вороной» и не порочил репутацию. С некоторыми артистами выходить на сцену Фотий не может, поскольку боится «опозорить» церковь и духовенство. Это относится в первую очередь к «одиозным» исполнителям.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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