Киркоров рассказал о своей мечте

«Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет. <…> Поэтому я вижу себя в этой роли», — рассказал артист.