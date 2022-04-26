Киркоров рассказал о своей мечте

30 апреля певец Филипп Киркоров отметит 55-летие. Накануне юбилея Народный артист России рассказал о своей мечте. Артист хотел бы сыграть главную роль в трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет. <…> Поэтому я вижу себя в этой роли», — рассказал артист.
Киркоров много раз снимался в кино и мюзиклах и понял, что ему ближе отрицательные персонажи. По его словам, ему интересно раскрывать в таких героях отрицательные черты, которые есть у каждого.
«Я играл Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", мой святой Валентин (в фильме "Любовь в большом городе" — прим.) спорный, в "Последнем богатыре" я сыграл Жар-птицу — олицетворение шоу-бизнеса, тоже отрицательное», — отметил он.
1 мая в прокат выйдет анимационная картина «Суворов: Великое путешествие», в которой Киркоров снова сыграл отрицательного персонажа – генерала Франца фон Вейротера.
«Конечно, такие гадкие черты характера, как у моего персонажа в "Суворове", никогда не выйдут на поверхность. Но чтобы себя реализовать как актера, а я очень люблю кино и театр, мне интересно достать из закромов своей ранимой артистической души именно эти качества», — заявил артист.
Напомним, Филипп Киркоров с размахом отмечает 55-летие. У артиста уже прошло несколько юбилейных концертов в Санкт-Петербурге. 27-30 апреля состоятся шоу в Москве. По словам артиста, он планирует побить рекорд по переодеваниям певицы Шер. За 34 композиции он переоденется 27 раз и дважды сменит наряд на глазах публики за одну секунду.