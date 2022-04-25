Макаревич ответил на вопрос об эмиграции из России

Лидер группы «Машина времени» в интервью Youtube-каналу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» рассказал о возможности эмигрировать из России.
На вопрос Ксении о том, намерен ли музыкант уехать из России и при каких обстоятельствах он считает эмиграцию возможной, Макаревич заявил:
«Я такие вещи никогда не прогнозирую. Вообще, это не в моем устройстве характера. Я решаю проблемы по мере их поступления».
Сейчас Макаревич, его жена Эйнат Кляйн и новорожденный сын живут в Израиле. О том, почему музыкант предпочитает Израиль России, Макаревич отвечать отказался.
«Не считаю нужным что-то объяснять. Я и раньше ездил туда, куда хотелось, куда мне было нужно, и часто достаточно надолго. Никогда ни перед кем не объяснялся», - сказал лидер «Машины времени».
Супруга Макаревича призналась, что не намерена оформлять сыну российское гражданство. По ее словам, израильский паспорт «перекроет все 99,9% его потребностей». Кроме того, по мнению Эйнат Кляйн, «настоящий еврей должен жить в Израиле».