В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
59 минут назад

Макаревич ответил на вопрос об эмиграции из России

Вероника Полынина

Лидер группы «Машина времени» в интервью Youtube-каналу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» рассказал о возможности эмигрировать из России.

Макаревич ответил на вопрос об эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос Ксении о том, намерен ли музыкант уехать из России и при каких обстоятельствах он считает эмиграцию возможной, Макаревич заявил:

«Я такие вещи никогда не прогнозирую. Вообще, это не в моем устройстве характера. Я решаю проблемы по мере их поступления».

Сейчас Макаревич, его жена Эйнат Кляйн и новорожденный сын живут в Израиле. О том, почему музыкант предпочитает Израиль России, Макаревич отвечать отказался.

«Не считаю нужным что-то объяснять. Я и раньше ездил туда, куда хотелось, куда мне было нужно, и часто достаточно надолго. Никогда ни перед кем не объяснялся», - сказал лидер «Машины времени».

Супруга Макаревича призналась, что не намерена оформлять сыну российское гражданство. По ее словам, израильский паспорт «перекроет все 99,9% его потребностей». Кроме того, по мнению Эйнат Кляйн, «настоящий еврей должен жить в Израиле».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители