Курбан Омаров высказался о Галкине: "Я бы вообще его лицо разбил"

«Я уехал в Израиль отдохнуть, я давно собирался это сделать. Заодно запланировал здесь концерты, где меня всегда ждет публика. И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как и выступал всю жизнь. И в маленьких городах, и в больших, независимо от гонорара, который мне платили. Я всегда исходил из покупательских способностей населения. Я всегда это ценил и всегда это ценю. Не упрекайте меня в предательстве. Есть зрители, которым я буду верен, где бы они ни жили. Для меня нет границ», — рассказал ранее Максим.