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52 минуты назад

Омаров высказался о Галкине: «Я бы лицо разбил»

WomanHit.ru

Телеведущий Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми улетел в Израиль в конце февраля. Сейчас артист дает концерты за границей.

Курбан Омаров высказался о Галкине: "Я бы вообще его лицо разбил"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруги ранее отмечали, что улетели в другую страну на время и обязательно вернутся на родину. Однако на ведущего до сих пор идет волна негатива. Некоторые пользователи Сети считают, что мужчина предал Россию. Также с Галкиным разорвали все рекламные контракты до конца года, и он перестал получать доход от концертной деятельности в России, так как гастроли мужчины отменены.

«Я уехал в Израиль отдохнуть, я давно собирался это сделать. Заодно запланировал здесь концерты, где меня всегда ждет публика. И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как и выступал всю жизнь. И в маленьких городах, и в больших, независимо от гонорара, который мне платили. Я всегда исходил из покупательских способностей населения. Я всегда это ценил и всегда это ценю. Не упрекайте меня в предательстве. Есть зрители, которым я буду верен, где бы они ни жили. Для меня нет границ», — рассказал ранее Максим.

На заявление знаменитости решил ответить бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров.

«Я бы вообще его лицо разбил, пока идет реклама», — написал мужчина.

Позже он ограничил доступ к комментариям, так как, по словам Омарова, «достаточно комментаторов из фабрики троллей заработали на моих постах».

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Бородина,
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