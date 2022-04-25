Курбан Омаров высказался о Галкине: "Я бы вообще его лицо разбил"

Телеведущий Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми улетел в Израиль в конце февраля. Сейчас артист дает концерты за границей.
Супруги ранее отмечали, что улетели в другую страну на время и обязательно вернутся на родину. Однако на ведущего до сих пор идет волна негатива. Некоторые пользователи Сети считают, что мужчина предал Россию. Также с Галкиным разорвали все рекламные контракты до конца года, и он перестал получать доход от концертной деятельности в России, так как гастроли мужчины отменены.
«Я уехал в Израиль отдохнуть, я давно собирался это сделать. Заодно запланировал здесь концерты, где меня всегда ждет публика. И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как и выступал всю жизнь. И в маленьких городах, и в больших, независимо от гонорара, который мне платили. Я всегда исходил из покупательских способностей населения. Я всегда это ценил и всегда это ценю. Не упрекайте меня в предательстве. Есть зрители, которым я буду верен, где бы они ни жили. Для меня нет границ», — рассказал ранее Максим.
На заявление знаменитости решил ответить бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров.
«Я бы вообще его лицо разбил, пока идет реклама», — написал мужчина.
Позже он ограничил доступ к комментариям, так как, по словам Омарова, «достаточно комментаторов из фабрики троллей заработали на моих постах».