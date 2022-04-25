Барановская назвала главное сожаление в личной жизни

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что главным сожалением в личной жизни для нее стала невозможность отметить бриллиантовую свадьбу. В эфире «Русского радио» она заявила, что с восхищением смотрит на пары, которые вместе десятки лет.

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«Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии появится, чтоб я до 150 жила», — заявила она.

Барановская верит, что в личной жизни у нее еще все впереди. Сейчас она сосредоточила все силы на воспитании троих детей: сыновей Артема и Арсения, дочери Яны и призналась, что мечтает родить еще одного ребенка.