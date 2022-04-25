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51 минуту назад

Жена Макаревича призналась, что у их сына не будет российского гражданства

Вечерняя Москваиещё 3

Жена музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн рассказала, что не видит смысла давать их новорожденному сыну российское гражданство.

Жена Макаревича рассказала, какое гражданство ждет их сына
Фото: агн москваагн москва

— У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9 процента его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле, — призналась 37-летняя журналистка в интервью Ксении Собчак.

Андрей Макаревич также признавался, что не планирует в обозримом будущем приезжать в Россию. 68-летний музыкант отказался оправдываться за свою эмиграцию в Израиль, пишет «СтарХит».

Напомним, что Макаревич женился на Кляйн в 2019 году. Его не смутила 30-летняя разница в возрасте с молодой журналисткой. До этого музыкант был три раза в браке. От разных супруг у него есть взрослые дети: сын и две дочери.

30 марта молодая супруга артиста родила ему сына в одной из израильских клиник. Певец сразу представил новорожденного поклонникам в Сети. По словам Макаревича, мальчика назвали Эйтан. Он уточнил, что его сын является тезкой одного из братьев Коэнов.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Ксения Собчак,
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