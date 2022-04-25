Мать 57-летнего ведущего премии «Оскар» Криса Рока, который во время церемонии получил пощечину от актера Уилла Смита, прокомментировала скандальный инцидент. Своими мыслями на этот счет женщина поделилась в интервью WisTV.

По словам Розали Рок, у Уилла Смита не было необходимости защищать супругу, над который пошутил Крис, таким образом. Женщина обратилась к актеру:

«Ты отреагировал на то, что жена бросила на тебя косой взгляд, хотя она просто думала, смеяться или нет, когда это произошло».

Мать комика также поведала, что впервые за последние годы наблюдала за церемонией по телевизору, а не присутствовала на ней лично. Когда в прямом эфире произошел инцидент с пощечиной, Розали подумала, что звезды действуют по сценарию, пока актер не начал оскорблять ведущего премии «Оскар».

«Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил», — рассказала Розали Рок.

Женщина добавила, что не считает извинения Уилла Смита в социальных сетях искренними, будучи уверенной в том, что их написала команда голливудской звезды, а не он сам. Мать Криса Рока также расстроил тот факт, что артист не извинился перед комиком лично.