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1 час назад

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки попал в серьезное ДТП

Газета.Ruиещё 1

Актер Джаред Падалеки попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом рассказал его коллега по сериалу "Сверхъестественное" Дженсен Эклз, передает Entertainment News. "Ему повезло, что он жив. Он сейчас поправляется дома, но факт, что он сейчас не в больнице, сносит мне крышу, потому что я видел машину", - поделился Эклз. Как сообщается, Падалеки в порядке, но не сможет в ближайшее время появиться на запланированных мероприятиях. Также известно, что актер находился на пассажирском сидении во время ДТП. После того, как Эклз рассказал о происшествии, поклонники "Сверхъестественного" устроили флешмоб, чтобы поддержать артиста, исполнившего роль Сэма Винчестера, разместив в Твиттере тренды #WeLoveYouJaredPadalecki и #GetWellSoonJared. Ранее звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз сделал каминг-аут. Актер рассказал о своей бисексуальности.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки попал в серьезное ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Миша Коллинз,Джаред Падалеки,
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