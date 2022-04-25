Полунин и Ильиных стали родителями во второй раз

«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала спортсменка.