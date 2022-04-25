Полунин и Ильиных стали родителями во второй раз

Сергей и его жена назвали ребенка необычным именем
32-летний артист балета Сергей Полунин во второй раз стал отцом. Радостную новость сообщила его супруга — фигуристка Елена Ильиных. Знаменитость поделилась снимком, где она целует новорожденного ребенка. Пара стала родителями мальчика, которого назвали Даром.
«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала спортсменка.
Сергей также поделился кадром с малышом.
«Дар уже тут. Мы тебя Любим», — отметил артист балета.
Напомним, Полунин и Ильиных впервые стали родителями в 2020 году. У звезд родился сын, которого назвали Миром.