«Поддерживал финансово»: назван раскрутивший Лободу олигарх

Добиться успеха Светлане Лободе помогла продюсер Нателла Крапивина и ее отец, украинский олигарх. Об этом рассказал организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов в беседе с NEWS.ru.

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В начале своей карьеры Лобода была скромной артисткой. Из Киева в Москву она приезжала на поезде, останавливалась в простой гостинице, а за концерт получала от 5 до 10 тыс. долларов. Однако, когда на певицу обрушилась популярность, гонорары выросли — до 100-150 тыс. евро, которые передавались строго в конвертах.

По словам Чибисова, достичь такого успеха украинской певице помогла кропотливая работа продюсера Нателлы Крапивиной и деньги ее отца.

«У Нателлы папа — украинский олигарх, и он поддерживал эту идею, в том числе поддерживал финансово. Потом Лобода стала очень хорошо зарабатывать», — заявил он.