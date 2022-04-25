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55 минут назад

«Поддерживал финансово»: назван раскрутивший Лободу олигарх

Елена Прошина

Добиться успеха Светлане Лободе помогла продюсер Нателла Крапивина и ее отец, украинский олигарх. Об этом рассказал организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов в беседе с NEWS.ru.

«Поддерживал финансово»: назван раскрутивший Лободу олигарх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале своей карьеры Лобода была скромной артисткой. Из Киева в Москву она приезжала на поезде, останавливалась в простой гостинице, а за концерт получала от 5 до 10 тыс. долларов. Однако, когда на певицу обрушилась популярность, гонорары выросли — до 100-150 тыс. евро, которые передавались строго в конвертах.

По словам Чибисова, достичь такого успеха украинской певице помогла кропотливая работа продюсера Нателлы Крапивиной и деньги ее отца.

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«У Нателлы папа — украинский олигарх, и он поддерживал эту идею, в том числе поддерживал финансово. Потом Лобода стала очень хорошо зарабатывать», — заявил он.

Напомним, что ранее Лобода попала в «список 31» — перечень украинских артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Причиной запрета стала критика специальной военной операции, проводимой РФ для защиты жителей Донбасса.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,
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