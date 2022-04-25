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10 минут назад

"Сжигает мосты": Собчак объяснила заявления Галкина об Украине

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Максим Галкин позволяет себе резкие высказывания о ситуации на Украине, так как не собирается возвращаться в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Сжигает мосты": Собчак объяснила заявления Галкина об Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Максим Галкин недавно опубликовал поздравление с праздником Пасхи, в котором эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей в городе Одесса на Украине.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала его слова.

«Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях на Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения», — написала она.

Собчак считает, что Максим Галкин и его семья не собираются возвращаться в Россию, поэтому позволяют себе подобные высказывания.

При этом Максим Галкин недавно признался в любви к российским зрителям и выразил благодарность всем своим поклонникам вне зависимости от их места жительства. Он заявил, что надеется снова выступать перед соотечественниками.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал жалобы Максима Галкина о том, что после начала боевых действий на территории Украины у него сорвались концерты, поэтому он остался без денег. Юрист заявил, что всегда ценил смелость и честность, но не в этом случае.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Ксения Собчак,Сергей Жорин,
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