"Сжигает мосты": Собчак объяснила заявления Галкина об Украине

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Максим Галкин позволяет себе резкие высказывания о ситуации на Украине, так как не собирается возвращаться в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что Максим Галкин недавно опубликовал поздравление с праздником Пасхи, в котором эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей в городе Одесса на Украине.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала его слова.

«Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях на Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения», — написала она.

Собчак считает, что Максим Галкин и его семья не собираются возвращаться в Россию, поэтому позволяют себе подобные высказывания.

При этом Максим Галкин недавно признался в любви к российским зрителям и выразил благодарность всем своим поклонникам вне зависимости от их места жительства. Он заявил, что надеется снова выступать перед соотечественниками.