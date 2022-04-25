Директор Бориса Моисеева рассказал о его состоянии

Певец Борис Моисеев пережил два обширных инсульта, после которых так и не смог до конца восстановиться. О состоянии артиста в эфире передачи "Звезды сошлись" канала НТВ рассказал его директор Сергей Горох. Ходили слухи, что 68-летний певец прикован к постели. Его представитель опроверг эту информацию.

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Горохов рассказал, что Борис Михайлович проживает в своей квартире в самом центре Москвы и чувствует он себя нормально.

"Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день", — указал директор артиста.

Он добавил, что певца всегда было очень сложно уговорить пойти к врачам. Горохов также рассказал, что из-за болезни Моисеев набрал лишний вес, у него сохраняются проблемы с подвижностью руки и нарушения речи. Из проблем с рукой он испытывает некоторые бытовые затруднения.