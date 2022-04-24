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13 минут назад

Экс-супруг Оксаны Акиньшиной забрал у актрисы двоих детей

Слово и Дело

Актрисе Оксане Акиньшиной приходится ездить в Грузию, чтобы увидеться с двумя из троих своих детей.

Бывший муж забрал у Акиньшиной двоих детей
Фото: ТАССТАСС

Младшие наследники Акиньшиной были рождены в браке с продюсером Арчилом Геловани. Когда звезда сериала «Контейнер» сообщила, что уходит от супруга, он поставил условие, что дети останутся с ним. Теперь, чтобы провести время с Константином и Эмми, актрисе нужно ездить в другую страну.

В апреле Акиньшина прилетела в Тбилиси, тогда начали ходить разговоры, что артистка захотела навестить своих детей. «Экспресс газета» пишет, что знаменитость использует любую возможность, чтобы побыть вместе с наследниками. К примеру, в марте она проводила с ними свой отпуск от работы на горнолыжном курорте.

Шоу-бизнес,Арчил Геловани,Оксана Акиньшина,
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