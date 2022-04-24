Бывший муж забрал у Акиньшиной двоих детей

Актрисе Оксане Акиньшиной приходится ездить в Грузию, чтобы увидеться с двумя из троих своих детей.

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Младшие наследники Акиньшиной были рождены в браке с продюсером Арчилом Геловани. Когда звезда сериала «Контейнер» сообщила, что уходит от супруга, он поставил условие, что дети останутся с ним. Теперь, чтобы провести время с Константином и Эмми, актрисе нужно ездить в другую страну.