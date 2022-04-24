В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
44 минуты назад

Разбитой инсультом Прокловой пришлось копить на пасхальный кулич

Экспресс газета

Не так давно Елена Проклова пережила удар. Как сейчас живет звезда театра и кино?

Перенесшей инсульт Прокловой пришлось копить на пасхальный кулич
Фото: ТАССТАСС

24 апреля православные отмечают главный христианский праздник — Пасху. Многие отечественные звезды в этот день радуют домашних выпечкой. Так актриса Юлия Высоцкая в соцсетях делилась рецептом полезного кулича со свежей малиной и сиропом топинамбура. Своими руками готовила пасхальный хлеб жена певца Олега Газманова, Марина. В личном телеграм-канале муза вокалиста хвасталась изделиями из теста потрясающей красоты.

Между тем звезда фильмов «Мимино» и «Собака на сене» Елена Проклова сильно нагружать себя перед праздниками не стала. Общаясь с журналистами, 68-летняя актриса призналась, что пасхальный кулич купила в магазине. Знаменитость намекнула, что выпечка обошлась ей в копеечку. Артистка приобрела не обычное хлебобулочное изделие, а итальянское. Прокловой пришлось копить на кулич.

«К сожалению, рецептом не порадую. Мой рецепт такой — накопить денег, пойти в магазин и купить хороший итальянский кулич. Планирую накрыть стол, покрасить яйца, в четверг убиралась. Для меня это праздник весны и надежды», - поведала Елена Проклова.

В начале года, напомним, с Еленой Прокловой случилась беда. В январе актрису разбил инсульт. Некоторое время звезда кино игнорировала жуткие симптомы удара – головную боль и рвоту. Несмотря на недомогание, она продолжала выходить на сцену и отказывалась от госпитализации. В итоге Проклова оказалась в реанимации. Узнав о диагнозе, актриса поняла, как сильно рисковала, отмахиваясь от докторов. С тех пор Елена Проклова восстанавливает здоровье – пьет таблетки и отслеживает давление.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Елена Проклова,Юлия Высоцкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители