Перенесшей инсульт Прокловой пришлось копить на пасхальный кулич

Не так давно Елена Проклова пережила удар. Как сейчас живет звезда театра и кино?

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24 апреля православные отмечают главный христианский праздник — Пасху. Многие отечественные звезды в этот день радуют домашних выпечкой. Так актриса Юлия Высоцкая в соцсетях делилась рецептом полезного кулича со свежей малиной и сиропом топинамбура. Своими руками готовила пасхальный хлеб жена певца Олега Газманова, Марина. В личном телеграм-канале муза вокалиста хвасталась изделиями из теста потрясающей красоты.

Между тем звезда фильмов «Мимино» и «Собака на сене» Елена Проклова сильно нагружать себя перед праздниками не стала. Общаясь с журналистами, 68-летняя актриса призналась, что пасхальный кулич купила в магазине. Знаменитость намекнула, что выпечка обошлась ей в копеечку. Артистка приобрела не обычное хлебобулочное изделие, а итальянское. Прокловой пришлось копить на кулич.

«К сожалению, рецептом не порадую. Мой рецепт такой — накопить денег, пойти в магазин и купить хороший итальянский кулич. Планирую накрыть стол, покрасить яйца, в четверг убиралась. Для меня это праздник весны и надежды», - поведала Елена Проклова.