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2 часа назад

Депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube

Lenta.ruиещё 1

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих нового шоу «Я не гей» на YouTube. Об этом сообщил изданию StarHit автор и второй ведущий проекта блогер Амиран Сардаров.

Депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам блогера, он был очень рад, когда узнал, что Милонов согласился на его предложение стать ведущим нового YouTube-шоу о гомосексуалах.

«Изначально я сразу понимал: лучше, чем Милонов, я соведущего не найду. (...) Он прикольный дядька!» — заявил Сардаров.

Блогер также рассказал, что новое шоу представляет собой социальный эксперимент, в котором «много предрассудков» и на людей «вешаются ярлыки». Сардаров считает, что его проект может многому научить зрителей и самих участников шоу.

Премьера YouTube-шоу «Я не гей», ведущими которого стали Милонов и Сардаров, состоялась в понедельник, 25 апреля. Участники программы — восемь мужчин, один из которых гомосексуал. Согласно условиям шоу, победитель получит денежный приз в размере двух миллионов рублей. При этом победителем будет считаться либо тот, кто определит, кто из участников передачи является геем, либо сам гей, если он дойдет до финала и не будет раскрыт.

Ранее Сардаров назвал три отличия между Россией и США. По его словам, отличий между странами много, но самые яркие — это климат, отношение к самовыражению в обществе и менталитет.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,Виталий Милонов,Госдума,
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