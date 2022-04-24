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34 минуты назад

Миро огорчена новым романом Волочковой

Ирина Лебедева

Лена Миро считает, что Анастасия Волочкова стремительно катится вниз. Блогер написала в своем ЖЖ, что помнит времена, когда Анастасия была одной их самых желанных женщин в светской тусовке, настоящей красавицей, к ногам которой несли драгоценности олигархи.

Миро огорчена новым романом Волочковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь же около балерины совсем другие мужчины. Недавно был некий банщик, сейчас Анастасия Волочкова встречается с боксером и предпринимателем Дмитрием, занимающимся сооружением деревянных построек.

«Против Димы я ничего не имею. Правда. Наверняка он классный парень. Но есть нюанс: классный вариант он для какой-нибудь девчонки из офиса по продажам пластиковых окон. А для женщины, которую задаривали бриллиантами и изумрудами миллиардеры, Дима — это, конечно, понижение всех мыслимых и немыслимых котировок», - уверена Миро.

По мнению блогера, каждый последующий мужчина должен быть лучше предыдущего или, как минимум, не хуже. А если подходящего человека найти не получается, то следует поставить личную жизнь на паузу и сохранить достоинство.

«Если же лучший остался в прошлом, если вы вышли в тираж и теперь можете подцепить мужичка, в сторону которого раньше бы и не плюнули, то пришло время с личной жизнью завязать».

Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком с возлюбленным. На фото она позировала на диване со своим другом Дмитрием. Кадр звезда опубликовала в Telegram-канале.

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Шоу-бизнес,Лена Миро,Анастасия Волочкова,
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