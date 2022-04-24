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1 час назад

Довлатова рассказала о покупке «дома страха»

Ирина Лебедева

Алла Довлатова в свое время приобрела у певицы Валерии небольшой коттедж в подмосковном поселке Крекшино. Алла в тот момент искала загородный дом и из рекламного объявления узнала, что у Валерии есть недвижимость на продажу, тот дом, в котором она ранее жила с Александром Шульгиным. На тот момент в особнячке уже долгое время никто не жил.

Довлатова рассказала о покупке «дома страха»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После того, как Довлатова отремонтировала свое приобретение, она пригласила священника освятить дом. И тут ее ждала неприятная история. Об этом телеведущая рассказала в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

«Он его очень долго освящал. Я ничего понять не могла. Он реально освящал его часов пять. Он сбивался по 10 раз, начинал элементарную молитву. Я ушла, сижу внизу, ничего понять не могу. Потом он спустился мокрый весь, ряса мокрая, волосы мокрые. Он сел, сначала попил воды и первое, что он сказал: «У меня такое ощущение, что в этом доме убивали людей». Я тогда испугалась», - сказала Алла.

О том, как несчастлива была Валерия, когда жил в этом доме с Александром Шульгиным, Алла узнала уже потом, прочитав книгу Валерии, в которой она описывает свои страдания. Певица называла коттедж не иначе, как «дом страха». Поэтому она и решила его продать, когда смогла начать новую жизнь, - пишет СтарХит.

Сейчас в коттедже сделан капитальный ремонт и Довлатова с семьей использует его как дачу.

Актриса и теле- и радиоведущая Алла Довлатова решила подтянуть лоб и кожу век, а также исправить возрастные изменения нижней трети лица. Об этом она рассказала в микроблоге. По словам Довлатовой, ей было непросто решиться на пластическую операцию, так как она сильно переживала из-за последствий и побочных эффектов.

Шоу-бизнес,Валерия,Алла Довлатова,Александр Шульгин,
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