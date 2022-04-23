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1 час назад

«Знаете, о чем мечтает Моргенштерн, у которого есть все?»

Ирина Лебедева

Алишер Моргенштерн признался поклонникам, что не может заснуть без алкоголя. На своем YouTube-канале скандальный рэпер выложил ролик, в котором пожаловался на бессонницу. По его словам, он измучился от нехватки сна и поэтому стал злоупотреблять спиртным, - пишет «Радио КП».

«Знаете, о чем мечтает Моргенштерн, у которого есть все?»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Знаете, о чем мечтает Моргенштерн, у которого есть все? О том, чтобы просто уснуть. Когда ты можешь трезвый быстро уснуть, у тебя все отлично в жизни», - заявил музыкант.

Алишер отметил, что завидует тем, кто может нормально спать – они счастливые люди.

«Потому что я трезвый не могу уснуть, не могу. Возможно, из-за этого я бухаю до такого состояния, когда я просто падаю и отключаюсь», - объяснил артист.

Мария Погребняк в шоке от заявления Моргенштерна о причинах его развода с Диларой. Модель считает, что рэпер устроил какой-то злой спектакль и превратил свою девушку в посмешище для публики.

Алишер в соцсети сообщил о разводе и отметил, что у него с Диларой оказались разные взгляды на семейную жизнь. У его жены – классическое представление о семейных ценностях. Моргенштерн же считает для себя нормой постоянные измены с понравившимися девушками.

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