Юморист Морозов объяснил разницу между шоу Петросяна и Comedy Club

Александр Морозов, участник «Кривого зеркала» и «Петросян-шоу», объяснил, чем отличаются эти развлекательные программы. На федеральных телеканалах под запретом обсценная лексика. Александр считает, что это правильно, хотя и сам нередко употребляет крепкие словечки – но при других обстоятельствах, - рассказывает aif.ru.
«Сейчас полная вседозволенность, которая начинает надоедать. Я сужу об этом по отзывам зрителей. На своих концертах мы не позволяем себе юмор ниже пояса. Потому что к нам дети ходят. Люди приходят за кулисы и говорят: „Мы настолько отдохнули ‚ушами‘. Потому что из каждого утюга сплошная матерщина, хамство и похабство“. Выясняется, что можно смешить и без пошлятины», - сообщил шоумен.
Морозов напомнил, что в прошлом приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Юморист заявил, что тогда был вынужден выплачивать долларовый кредит. По словам артиста, когда он брал на себя это обязательство, «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц.
«За каждый выпуск мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист.
Однако, как заявил он, стабильная ситуация с заработком «быстро кончилась» в связи с наступлением финансового кризиса в 2008 году.
«Я остался без денег с непогашенным кредитом».