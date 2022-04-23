Юморист Морозов объяснил разницу между шоу Петросяна и Comedy Club

«Сейчас полная вседозволенность, которая начинает надоедать. Я сужу об этом по отзывам зрителей. На своих концертах мы не позволяем себе юмор ниже пояса. Потому что к нам дети ходят. Люди приходят за кулисы и говорят: „Мы настолько отдохнули ‚ушами‘. Потому что из каждого утюга сплошная матерщина, хамство и похабство“. Выясняется, что можно смешить и без пошлятины», - сообщил шоумен.