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1 час назад

Юморист Морозов объяснил разницу между шоу Петросяна и Comedy Club

Ирина Лебедева

Александр Морозов, участник «Кривого зеркала» и «Петросян-шоу», объяснил, чем отличаются эти развлекательные программы. На федеральных телеканалах под запретом обсценная лексика. Александр считает, что это правильно, хотя и сам нередко употребляет крепкие словечки – но при других обстоятельствах, - рассказывает aif.ru.

Юморист Морозов объяснил разницу между шоу Петросяна и Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас полная вседозволенность, которая начинает надоедать. Я сужу об этом по отзывам зрителей. На своих концертах мы не позволяем себе юмор ниже пояса. Потому что к нам дети ходят. Люди приходят за кулисы и говорят: „Мы настолько отдохнули ‚ушами‘. Потому что из каждого утюга сплошная матерщина, хамство и похабство“. Выясняется, что можно смешить и без пошлятины», - сообщил шоумен.

Морозов напомнил, что в прошлом приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Юморист заявил, что тогда был вынужден выплачивать долларовый кредит. По словам артиста, когда он брал на себя это обязательство, «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц.

«За каждый выпуск мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист.

Однако, как заявил он, стабильная ситуация с заработком «быстро кончилась» в связи с наступлением финансового кризиса в 2008 году.

«Я остался без денег с непогашенным кредитом».

Шоу-бизнес,Александр Морозов,
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