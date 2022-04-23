Фомин рассказал о выдающемся результате работы над собой

«Тут вообще должна проводиться глобальная работа над своей моторикой, эмоциями, ощущением в этом мире. Мне кажется, что в первую очередь этот процесс контролируется вами самими, то есть теми, кто страдает этим дефектом, — логоневрозом. В основе всего лежит такой импульсный, неконтролируемый ход мысли и вообще реактивность и скорость реакции на события, на фразу, на какое-то происшествие. Тут нужно обязательно себя замедлить, подумать, не спешить и не суетиться», - объяснил музыкант.