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24 минуты назад

Фомин рассказал о выдающемся результате работы над собой

Ирина Лебедева

Певец Митя Фомин признался, что много лет страдал от заикания. Однако после глобальной работы над собой, в том числе и на психологическом уровне, речевой дефект удалось побороть.

Фомин рассказал о выдающемся результате работы над собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тут вообще должна проводиться глобальная работа над своей моторикой, эмоциями, ощущением в этом мире. Мне кажется, что в первую очередь этот процесс контролируется вами самими, то есть теми, кто страдает этим дефектом, — логоневрозом. В основе всего лежит такой импульсный, неконтролируемый ход мысли и вообще реактивность и скорость реакции на события, на фразу, на какое-то происшествие. Тут нужно обязательно себя замедлить, подумать, не спешить и не суетиться», - объяснил музыкант.

Митя сообщил, что даже в свое время написал эссе о борьбе с заиканием для журнала Hello, поскольку многие люди не могут избавиться от этого недостатка всю жизнь

Как пишет teleprogramma.pro, также артист рекомендовал посмотреть фильм «Король говорит» с Колином Фертом в главной роли. Керт играет короля, который борется с заиканием, поскольку вынужден много выступать публично.

Митя Фомин побывал в гостях у Радио Romantika и рассказал, о чем думает и чем живет последнее время. По словам музыканта, он старается вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством, читать хорошую литературу, смотреть культовые фильмы и слушать классическую музыку.

Шоу-бизнес,Колин Ферт,Митя Фомин,
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