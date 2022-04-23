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1 час назад

Концертный промоутер оценил шансы Софии Ротару выступить в РФ

Газета.Ru

Крупный российский промоутер на условиях анонимности рассказал сайту mk.ru о перспективах возобновления концертной деятельности Софии Ротару в России. По мнению промоутера, концерт исполнительницы мог бы состояться, но, скорее всего, сами организаторы побоятся его устраивать.

Промоутер оценил шансы Ротару выступить в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания уточнил, что исключением могли бы стать выступления артистки, устраиваемые российскими заказчиками в Турции и ОАЭ, где у них есть свои представительства. Но и в этом случае, по мнению инсайдера, даже очень богатые заказчики не готовы брать на себя риски, на данный момент сопряженные с проведением концертов Ротару.

В 2021 году София Ротару была признана украинскими властями «национальной легендой».

Ранее издание «Известия» опубликовало список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым якобы на 50 лет запрещен въезд на территорию России.

Шоу-бизнес,София Ротару,
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