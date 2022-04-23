Промоутер оценил шансы Ротару выступить в РФ

Крупный российский промоутер на условиях анонимности рассказал сайту mk.ru о перспективах возобновления концертной деятельности Софии Ротару в России . По мнению промоутера, концерт исполнительницы мог бы состояться, но, скорее всего, сами организаторы побоятся его устраивать.

Собеседник издания уточнил, что исключением могли бы стать выступления артистки, устраиваемые российскими заказчиками в Турции и ОАЭ, где у них есть свои представительства. Но и в этом случае, по мнению инсайдера, даже очень богатые заказчики не готовы брать на себя риски, на данный момент сопряженные с проведением концертов Ротару.