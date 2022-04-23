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48 минут назад

Промоутер объяснил, почему Ротару не вернется на российскую сцену

Ирина Лебедева

София Ротару не внесена в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию. Однако певица, скорее всего, уже не сможет вернуться на российскую сцену.

Промоутер объяснил, почему Ротару не вернется на российскую сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московский Комсомолец» опросил экспертов о перспективах появления Ротару перед слушателями в РФ. Они сообщили, что вряд ли кто-то возьмется за организацию концерта Софии Михайловны. Даже частные заказчики не захотят брать на себя ответственность.

«София Ротару, в принципе, может дать концерт в России, но вряд ли кто-то захочет его организовать. Такое мероприятие, скорее всего, будет иметь очень негативный резонанс», - сказал журналистам один из ведущих промоутеров.

Тем не менее, за пределами России заказы певице, несомненно, будут. У нее много состоятельных поклонников,живущих, в частности, в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Если европейские страны стали проблематичны с точки зрения логистики, то есть еще Объединенные Арабские Эмираты или Турция, где среди богатых заказчиков тоже есть интерес к концертам звезд».

Директор известной украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил причины, по которым исполнительница не комментирует происходящие события на Украине. Продюсер утверждает, что звезда положительно относится ко всем республикам и предпочитает молчать. Об этом сообщает КП.

Шоу-бизнес,София Ротару,Сергей Лавров,
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