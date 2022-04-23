«Тронь ее – и ты умрешь!» Моргенштерн готов убить за бывшую жену

Всего семь месяцев просуществовал брак Алишера Моргенштерна и его давней любви Дилары Зинатуллиной. После пышной свадьбы пара объявила о своем разводе. При этом эпатажный рэпер заявил, что прикончит всякого, кто обидит его экс-супругу.

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«Она моя девочка — я обожаю ее! Красоточка! Давай, тронь ее — и ты умрешь! Это не угроза — это факт», - предупредил музыкант.

Эпатажный рэпер и его избранница развелись, оставшись по словам обоих бывших супругов, в хороших отношениях. Якобы дело лишь в том, что совместная жизнь выявила слишком большие различия в их характерах и ожидания от брака.

В своем документальном фильме на YouTube Моргенштерн сообщил, что никому не даст в обиду «свою девочку». Но жить вместе они не могут – Дилара устала от его вечного стремления «потыкать» в заинтересовавших его женщин. Зинатуллина заинтересована в стабильной, спокойной семейной жизни. Для Алишера же важнее карьера, - пишет 5 Канал.

«Рок-звезда не может быть хорошим мужем, рок-звезда не может быть хорошим парнем» — процитировал слова своей новой песни Моргенштерн.