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34 минуты назад

Обнародованы заработки Собчак за прошлый год

Елена Прошина

Бизнес телеведущей Ксении Собчак за 2021 год принес ей более 6 миллионов рублей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные налоговой отчетности в ЕГРЮЛ.

Обнародованы заработки Собчак за прошлый год
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, Собчак владеет маркетинговым и пиар-агентствами вместе со своей подругой Юлией Приходько. Какое-то время фирмы телеведущей «Джун энд Джулай» и «Лидерс» терпели феноменальные убытки — сумма почти достигла 9 миллионов рублей.

Однако в прошлом году бизнес Собчак все же принес доход. Первая фирма указала в декларации прибыль в 5,7 миллиона рублей, вторая — в 72 тысячи рублей. Издание подчеркивает, что указанная сумма — не все доходы телеведущей, так как многие артисты проводят значительные суммы денег через собственные ИП, доступ к данным которых закрыт. Кроме того, они могут получать денежное вознаграждение наличными.

Ранее телеканал РЕН ТВ проинформировал, что телеведущая Ксения Собчак продала свою квартиру в центре Москвы более чем за 10 миллионов долларов (1 миллиард рублей на момент продажи). Квартира Собчак располагалась в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» района Хамовники. Канал отмечает, что апартаменты приобрел совладелец букмекерской конторы «Фонбет» Максим Кирюхин, который владеет 8,67% акций БК.

Шоу-бизнес,Максим Кирюхин,Ксения Собчак,Фонбет,
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