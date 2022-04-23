Обнародованы заработки Собчак за прошлый год

Бизнес телеведущей Ксении Собчак за 2021 год принес ей более 6 миллионов рублей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные налоговой отчетности в ЕГРЮЛ.

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Согласно документу, Собчак владеет маркетинговым и пиар-агентствами вместе со своей подругой Юлией Приходько. Какое-то время фирмы телеведущей «Джун энд Джулай» и «Лидерс» терпели феноменальные убытки — сумма почти достигла 9 миллионов рублей.

Однако в прошлом году бизнес Собчак все же принес доход. Первая фирма указала в декларации прибыль в 5,7 миллиона рублей, вторая — в 72 тысячи рублей. Издание подчеркивает, что указанная сумма — не все доходы телеведущей, так как многие артисты проводят значительные суммы денег через собственные ИП, доступ к данным которых закрыт. Кроме того, они могут получать денежное вознаграждение наличными.