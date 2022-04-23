Галкин объяснил поклонникам свой срочный отъезд из России

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Израиля. Он объяснил свой внезапный отъезд из России финансовыми трудностями, возникшими после начала боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на микроблог артиста.
Артист рассказал, что его отъезд из России не был «побегом» или «предательством», так как он столкнулся с банальными финансовыми трудностями. После эскалации конфликта на Украине у него сорвались все рекламные контракты, которые должны были длиться до конца 2022 года.
«Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России отменили мои концерты», — рассказал Галкин.
В связи с этими событиями артист решил уехать в Израиль отдохнуть и заодно заработать деньги на концертах. Он пояснил, что с Израилем его многое связывает — например, его родители лечились здесь от онкологии.
Галкин заверил, что всегда относился к своему зрителю с любовью и уважением вне зависимости от места жительства. Он отметил, что огромное количество городов всегда принимали его, а зрители, понимающие русский язык и русский юмор, с удовольствием слушали его выступления. Галкин подчеркнул, что надеется снова выступать перед соотечественниками.
«Есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ — есть зритель, зал, сцена», — заключил он.