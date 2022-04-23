Галкин объяснил поклонникам свой срочный отъезд из России

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Израиля. Он объяснил свой внезапный отъезд из России финансовыми трудностями, возникшими после начала боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на микроблог артиста.

Фото: ТАСС ТАСС

Артист рассказал, что его отъезд из России не был «побегом» или «предательством», так как он столкнулся с банальными финансовыми трудностями. После эскалации конфликта на Украине у него сорвались все рекламные контракты, которые должны были длиться до конца 2022 года.

«Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России отменили мои концерты», — рассказал Галкин.

В связи с этими событиями артист решил уехать в Израиль отдохнуть и заодно заработать деньги на концертах. Он пояснил, что с Израилем его многое связывает — например, его родители лечились здесь от онкологии.

Галкин заверил, что всегда относился к своему зрителю с любовью и уважением вне зависимости от места жительства. Он отметил, что огромное количество городов всегда принимали его, а зрители, понимающие русский язык и русский юмор, с удовольствием слушали его выступления. Галкин подчеркнул, что надеется снова выступать перед соотечественниками.