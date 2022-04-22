В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
17 минут назад

"Пугачева вроде как как передает свой трон примадонны Свете"

Вероника Полынина

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина мечтала превратить певицу в новую Аллу Пугачеву. Об этом рассказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов.

"Пугачева вроде как как передает свой трон примадонны Свете"
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Нателла Крапивина собиралась обклеить плакатами с портретами исполнительницы всю Россию и сделать артистку «преемницей трона Примадонны».

«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как как передает свой трон примадонны Свете», - сообщил промоутер.

По его словам, своими планами на Лободу Крапивина в своем роде бросала вызов россиянам: «огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела».

Сотрудничество Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной прекратилось в 2021 году после скандала из-за премии «Муз-ТВ». Крапивина резко отреагировала на появление Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном на церемонии в образе молодоженов. Под фотографией Киркорова с Манукяном она оставила комментарий, в котором написала, что «раньше таких расчленяли на шашлыки».

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители