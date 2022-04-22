Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина мечтала превратить певицу в новую Аллу Пугачеву. Об этом рассказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов.

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По его словам, Нателла Крапивина собиралась обклеить плакатами с портретами исполнительницы всю Россию и сделать артистку «преемницей трона Примадонны».

«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как как передает свой трон примадонны Свете», - сообщил промоутер.

По его словам, своими планами на Лободу Крапивина в своем роде бросала вызов россиянам: «огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела».