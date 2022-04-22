Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина мечтала превратить певицу в новую Аллу Пугачеву. Об этом рассказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов.
По его словам, Нателла Крапивина собиралась обклеить плакатами с портретами исполнительницы всю Россию и сделать артистку «преемницей трона Примадонны».
«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как как передает свой трон примадонны Свете», - сообщил промоутер.
По его словам, своими планами на Лободу Крапивина в своем роде бросала вызов россиянам: «огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела».
Сотрудничество Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной прекратилось в 2021 году после скандала из-за премии «Муз-ТВ». Крапивина резко отреагировала на появление Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном на церемонии в образе молодоженов. Под фотографией Киркорова с Манукяном она оставила комментарий, в котором написала, что «раньше таких расчленяли на шашлыки».