Гоген Солнцев обозвал сыновей своей жены

Шоумен Гоген Солнцев нелицеприятно высказался о сыновьях своей жены Полины Давыдовой.
В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он назвал их «ублюдками» и «свиньями».
По словам Солнцева, он сейчас готовит сыновей Давыдовой от предыдущего брака к ЕГЭ, но процесс проходит далеко не гладко.
«Все нервы себе измотал! Они выше меня ростом, в одиннадцатый класс пошли. Придурки! Ублюдки! Огромные мужики! Свиньи! Два борова, два кабана огромных!» — заявил Солнцев.
Шоумен отметил, что раньше школу закончить было проще — достаточно было уметь «вязать красные галстуки», чтобы пройти одиннадцатый класс.
«А тут теперь ЕГЭ надо, ужас просто, что происходит! Потому что они выбрать должны, история или обществознание. У меня истерика! Я ни с тем, ни с другим не могу помочь. Я сам репетитор! Не позволю, чтобы еще деньги репетиторам отдавать! Я сижу, занимаюсь, а потом как ударю обоих и все!» — пояснил Солнцев.
Он добавил, что сыновья Давыдовой не желают учиться, потому что хотят стать артистами по его примеру.
«Они на меня ориентируются, думают, что это легко, а я между прочим кандидат наук! Съемки — это съемки, я при этом при всем свои диссертации защищал», — заключил Солнцев.
Напомним, что Полина Давыдова (Терешкович) раньше приходилась шоумену падчерицей. Свадьбу пара сыграла в октябре 2021 года.