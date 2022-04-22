Гоген Солнцев обозвал сыновей своей жены

«А тут теперь ЕГЭ надо, ужас просто, что происходит! Потому что они выбрать должны, история или обществознание. У меня истерика! Я ни с тем, ни с другим не могу помочь. Я сам репетитор! Не позволю, чтобы еще деньги репетиторам отдавать! Я сижу, занимаюсь, а потом как ударю обоих и все!» — пояснил Солнцев.