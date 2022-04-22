Виновная в смерти актера Марьянова выплатила его сыну миллион рублей

Сын покойного актера Дмитрия Марьянова Даниил получил миллион рублей от директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, осужденной за смерть артиста.
Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила адвокат семьи Виктория Крылова.
В издании напомнили, что в октябре 2017 года Марьянов проходил лечение в «Фениксе». Затем оттуда его уже мертвым доставили в больницу. По решению Лобненского горсуда Богданову признали виновной в смерти актера, ее приговорили к трем годам условно и обязали выплатить компенсацию морального вреда сыну артиста — Даниилу Марьянову — в размере одного миллиона рублей.
Однако директор центра не считала себя виновной и отказывалась возмещать ущерб.
«Потом она подала заявление в суд с просьбой рассрочить погашение долга — предложила перечислять по 30 тысяч рублей ежемесячно. Однако благодаря профессиональной работе пристава Красногорского отдела ФССП Эльчина Гулиева, осужденная полностью погасила задолженность», — рассказала Крылова.
По ее словам, приставы описали у Богдановой даже личный сотовый телефон, тем самым вынудив ее внести всю сумму задолженности сразу.