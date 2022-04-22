Виновная в смерти актера Марьянова выплатила его сыну миллион рублей

В издании напомнили, что в октябре 2017 года Марьянов проходил лечение в «Фениксе». Затем оттуда его уже мертвым доставили в больницу. По решению Лобненского горсуда Богданову признали виновной в смерти актера, ее приговорили к трем годам условно и обязали выплатить компенсацию морального вреда сыну артиста — Даниилу Марьянову — в размере одного миллиона рублей.