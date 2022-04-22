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1 час назад

Галкин переведет гонорары за концерты в Израиле украинским беженцам

Елена Прошина

Комик и телеведущий Максим Галкин пообещал передать часть гонорара за концерты в Израиле украинским беженцам.

Галкин пожертвует гонорары за концерты в Израиле украинским беженцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в Instagram* (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Галкин отметил, что на уже объявленные его концерты, а также дополнительный билеты проданы. В связи с этим он «по просьбам зрителей» анонсировал еще два: 13 июня в Тель-Авиве и 15 июня в Хайфе.

«Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», — добавил Галкин.

Всего у комика запланировано 11 концертов в израильских городах с 3 по 15 июня. Данный тур в Израиле станет третьим у Галкина за последние 20 лет.

Напомним, что комик вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетели в страну вскоре после начала Россией военной спецоперации на Украине. Однако пара отрицала слухи об эмиграции, уверяя, что поехали просто насладиться отпуском.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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