Бузова восхитилась спортсменкой из Братска

Телеведущая и певица Ольга Бузова на шоу «Талант», где она является членом жюри, восхитилась силой одной из участниц — спортсменки из Братска Марии Пежемской, передает «Комсомольская правда».

Пежемская является мастером спорта по пауэрлифтингу. Девушка с легкостью жмет от груди 75 килограмм при своих 56 килограммах. На шоу спортсменка, чтобы доказать жюри свою силу, с помощью металлической конструкции одновременно подняла Бузову и Клаву Коку.

«Я всю жизнь мечтала сесть на шею мужчине, а оказалось, что меня может поднять только женщина», — восхитилась певица.