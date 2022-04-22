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44 минуты назад

Бузова восхитилась силой спортсменки из Братска

Елена Прошина

Телеведущая и певица Ольга Бузова на шоу «Талант», где она является членом жюри, восхитилась силой одной из участниц — спортсменки из Братска Марии Пежемской, передает «Комсомольская правда».

Бузова восхитилась спортсменкой из Братска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пежемская является мастером спорта по пауэрлифтингу. Девушка с легкостью жмет от груди 75 килограмм при своих 56 килограммах. На шоу спортсменка, чтобы доказать жюри свою силу, с помощью металлической конструкции одновременно подняла Бузову и Клаву Коку.

«Я всю жизнь мечтала сесть на шею мужчине, а оказалось, что меня может поднять только женщина», — восхитилась певица.

По итогам выступления все члены жюри поставили спортсменке лайки. Таким образом Пежемская допущена до зрительского голосования и сможет побороться за один миллион рублей.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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