Сын известного певца пожаловался на жизнь в США

Сын певца Александра Маршала Артем Триллер пожаловался на жизнь в США, куда уехал в 2014 году. По его словам, Америка никогда не будет его домом.
Молодой человек признался, что когда на границе услышал «Добро пожаловать домой», то не испытал никаких теплых чувств. По его словам, у него нет ощущения дома в Соединенных Штатах, при этом он жил во многих городах страны.
Триллер обратил внимание, что люди любят США только по красивой картинке, созданной в кинематографе. В действительности в Америке все иначе.
«Мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным», – честно признался сын Маршала в интервью телеканалу Муз-ТВ.
Наследник артиста добавил, что любит Россию за душевность. По его мнению, у американцев нет некоторых качеств, которые он ценит.