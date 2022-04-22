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15 минут назад

Сын певца Маршала пожаловался на жизнь в США

Слово и Дело

Сын певца Александра Маршала Артем Триллер пожаловался на жизнь в США, куда уехал в 2014 году. По его словам, Америка никогда не будет его домом.

Сын известного певца пожаловался на жизнь в США
Фото: prt scr youtube/ Trilla Musicprt scr youtube/ Trilla Music

Молодой человек признался, что когда на границе услышал «Добро пожаловать домой», то не испытал никаких теплых чувств. По его словам, у него нет ощущения дома в Соединенных Штатах, при этом он жил во многих городах страны.

Триллер обратил внимание, что люди любят США только по красивой картинке, созданной в кинематографе. В действительности в Америке все иначе.

«Мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным», – честно признался сын Маршала в интервью телеканалу Муз-ТВ.

Наследник артиста добавил, что любит Россию за душевность. По его мнению, у американцев нет некоторых качеств, которые он ценит.

Шоу-бизнес,Александр Маршал,
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