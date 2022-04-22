Сын известного певца пожаловался на жизнь в США

Сын певца Александра Маршала Артем Триллер пожаловался на жизнь в США, куда уехал в 2014 году. По его словам, Америка никогда не будет его домом.

Фото: prt scr youtube/ Trilla Music prt scr youtube/ Trilla Music

Молодой человек признался, что когда на границе услышал «Добро пожаловать домой», то не испытал никаких теплых чувств. По его словам, у него нет ощущения дома в Соединенных Штатах, при этом он жил во многих городах страны.

Триллер обратил внимание, что люди любят США только по красивой картинке, созданной в кинематографе. В действительности в Америке все иначе.

«Мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным», – честно признался сын Маршала в интервью телеканалу Муз-ТВ.