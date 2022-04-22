Белоцерковская впервые подтвердила роман со Шнуровым

«У меня до сих пор в голове стучит, когда мы с Мотей уже помирились, она сказала фразу, которую мне потом из себя просто очень долго было не вытравить: "почему ты не позволила мне быть плохой, я же тебе столько всего позволяла?!" Наверное, с моей стороны это было предательством. Совершаешь подлость, при этом ее оправдываешь, потому что кажется, что совершаешь ее ради чего-то... Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе», — отметила Белоцерковская.