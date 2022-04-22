Белоцерковская впервые подтвердила роман со Шнуровым

В 2018 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Через несколько месяцев его стали замечать с Никой Белоцерковской, на фоне чего появились слухи об их романе. В интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» блогер впервые подтвердила, что тогда действительно находилась в любовных отношениях с музыкантом.
Белоцерковская не любит вспоминать эту историю, ведь Матильда была ее лучшей подругой.
«Это вообще такая неприятная история, я, конечно, сделала тогда огромную глупость! Если сначала все было направлено на то, чтобы вернуть Мотю, то потом я как-то упустила тот момент, когда мы стали союзниками против нее. Я бы, конечно, никогда так больше не поступила! Тогда Сергея бесконечно было жалко. Он бегал как гномик с ключиком на тебя, и не знал, кому его вручить. И вот наконец-то он нашел», — призналась Белоцерковская.
По ее словам, она хотела поддержать Шнурова, а в итоге заняла место его бывшей жены.
«Я была на пике развода, дележа имущества. Мы с Сережей говорили на одном языке. Мы считали, что нас пытались обобрать и выкинуть на улицу, поэтому мы превратились...» — добавила блогер.
Однако ее роман со Шнуровым продлился недолго. Спустя год Белоцерковская связалась с Матильдой и уладила отношения.
«У меня до сих пор в голове стучит, когда мы с Мотей уже помирились, она сказала фразу, которую мне потом из себя просто очень долго было не вытравить: "почему ты не позволила мне быть плохой, я же тебе столько всего позволяла?!" Наверное, с моей стороны это было предательством. Совершаешь подлость, при этом ее оправдываешь, потому что кажется, что совершаешь ее ради чего-то... Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе», — отметила Белоцерковская.
Также блогер рассказала, что рассталась с музыкантом на дружеской ноте, но сейчас не в восторге от его поведения. По мнению Белоцерковской, «того Сережи больше не существует».