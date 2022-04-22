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24 минуты назад

Ивлеева рассказала о новом телешоу

Lenta.ru

Российская ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о подготовке к работе над новым телепроектом. Об этом она сообщила в сторис Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Ивлеева рассказала о новом телешоу
Фото: globallookpressgloballookpress

Ивлеева отметила, что в последнее время много рассказывает в соцсетях о занятиях спортом, так как ее аудитории близка эта тема. Ведущая также объяснила повышенное внимание к физкультуре грядущим участием в новом шоу на телевидении.

«Я сейчас готовлюсь к новому ТВ-проекту, который для меня очень важен. Там я должна выглядеть на все 100 процентов», — заявила знаменитость. Подробности о передаче она не раскрыла.

Ранее Ивлеева высказалась о личной жизни. Телеведущая призналась, что у нее очень плотный график, из-за которого ей сложно строить отношения. Она также отметила, что в настоящее время не думает о семье.

Ивлеева стала популярной на телевидении благодаря работе ведущей шоу о путешествиях «Орел и решка». Она также вела музыкальную премию «Муз-ТВ» и авторскую программу «Агент-шоу» на канале «Пятница!». Помимо этого, блогерша выпустила несколько шоу на своем YouTube-канале.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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