Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»

Российская актриса Ольга Будина назвала Чулпан Хаматову «возомнившей себя совестью человечества и в конец завравшейся амбассадоршей уходящей либеральной эпохи». Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

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Будина возмутилась словами коллеги о звании народной артистки России.

«Не нужно звание народной артистки, что это, зачем это, бредятина и архаика, кто вообще этот народ? Ее друг [Андрей] Макаревич, впрочем, уже рассказал нам об этом», — написала Будина.

Она отметила, что с такими коллегами не нужны и враги. Актриса также репостнула петицию, в которой Хаматову призывают вернуть все надбавки и премии, полученные от государства.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки.

«Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала она.