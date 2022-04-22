Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»

Российская актриса Ольга Будина назвала Чулпан Хаматову «возомнившей себя совестью человечества и в конец завравшейся амбассадоршей уходящей либеральной эпохи». Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.
Будина возмутилась словами коллеги о звании народной артистки России.
«Не нужно звание народной артистки, что это, зачем это, бредятина и архаика, кто вообще этот народ? Ее друг [Андрей] Макаревич, впрочем, уже рассказал нам об этом», — написала Будина.
Она отметила, что с такими коллегами не нужны и враги. Актриса также репостнула петицию, в которой Хаматову призывают вернуть все надбавки и премии, полученные от государства.
Ранее Чулпан Хаматова заявила, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки.
«Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала она.
В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.