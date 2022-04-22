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1 час назад

Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса Ольга Будина назвала Чулпан Хаматову «возомнившей себя совестью человечества и в конец завравшейся амбассадоршей уходящей либеральной эпохи». Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Будина возмутилась словами коллеги о звании народной артистки России.

«Не нужно звание народной артистки, что это, зачем это, бредятина и архаика, кто вообще этот народ? Ее друг [Андрей] Макаревич, впрочем, уже рассказал нам об этом», — написала Будина.

Она отметила, что с такими коллегами не нужны и враги. Актриса также репостнула петицию, в которой Хаматову призывают вернуть все надбавки и премии, полученные от государства.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки.

«Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала она.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.

Шоу-бизнес,Ольга Будина,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,
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