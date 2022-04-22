Певец Сергей Лазарев публично отказался от ранее сказанных слов в адрес России и в своем Telegram-канале заявил, что он «русский» и «никогда этого не стыдился».

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Напомним, что эмоциональные высказывания Лазарева в адрес россиян вызвали у его фанатов неоднозначные эмоции. В Саратове местные жители начали собирать петиции за отмену концерта артиста. В итоге мероприятие перенесли на другую дату, объяснив это долгой доставкой декораций на площадку.

Теперь же Лазарев заявил, что никогда не критиковал Россию, а все сказанные от его имени слова являются фейком.

«Официально заявляю! Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений. Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию!» — написал он.

Лазарев добавил, что представлял Россию на Евровидении и гордо нес флаг своей страны, доказывая «не просто словом, а делом».