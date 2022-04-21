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7 минут назад

Ургант поставил точку в вопросе своего отъезда из России

Никита Бородкин

Вернувшийся в Россию Иван Ургант объяснил, почему он не пытается опровергнуть слухи о своей эмиграции. В беседе со своей коллегой Иреной Понарошку, слова из которой она опубликовала в своем Telegram-канале, он заявил, что оправдываться — «это унизительно».

Ургант поставил точку в вопросе своего отъезда из России
Фото: ТАССТАСС

«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — спросила журналистка у Урганта.

«Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — заявил он в ответ.

Покинувший Россию Максим Галкин нашел работу в Израиле

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года.

Позже стало известно, что Ургант вернулся в Москву, его заметили в одном из московских ресторанов. Позднее стало известно, что телеведущего не было в России всего 10 дней.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иван Ургант,
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