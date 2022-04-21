Ургант поставил точку в вопросе своего отъезда из России

Вернувшийся в Россию Иван Ургант объяснил, почему он не пытается опровергнуть слухи о своей эмиграции. В беседе со своей коллегой Иреной Понарошку, слова из которой она опубликовала в своем Telegram-канале, он заявил, что оправдываться — «это унизительно».

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«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — спросила журналистка у Урганта.

«Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — заявил он в ответ.

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года.