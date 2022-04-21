Ургант поставил точку в вопросе своего «побега» из России

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант покинул РФ вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Спустя почти два месяца он рассказал поклонникам, где находится на самом деле.
Ответом телеведущий поделился со своей коллегой, бывшим виджеем телеканала «MTV Россия», ведущей рубрики в шоу «Вечерний Ургант» Иреной Понарошку. Блогер опубликовала фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.
«— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?.. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — ответил Ургант.
Многие звезды, в числе которых Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарик Сукачев, Макс Барских покинули Россию после того, как президент Владимир Путин 24 февраля объявил о старте спецоперации по защите Донбасса. Свое решение российские знаменитости объясняли по-разному.