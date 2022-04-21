Ургант поставил точку в вопросе своего «побега» из России

«— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?.. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — ответил Ургант.