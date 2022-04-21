В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
46 минут назад

Иван Ургант поставил точку в вопросе своего «побега» из России

Слово и Дело

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант покинул РФ вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Спустя почти два месяца он рассказал поклонникам, где находится на самом деле.

Ургант поставил точку в вопросе своего «побега» из России
Фото: globallookpress/ Pravda Komsomolskayagloballookpress/ Pravda Komsomolskaya

Ответом телеведущий поделился со своей коллегой, бывшим виджеем телеканала «MTV Россия», ведущей рубрики в шоу «Вечерний Ургант» Иреной Понарошку. Блогер опубликовала фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.

«— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?.. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — ответил Ургант.

Покинувший Россию Максим Галкин нашел работу в Израиле

Многие звезды, в числе которых Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарик Сукачев, Макс Барских покинули Россию после того, как президент Владимир Путин 24 февраля объявил о старте спецоперации по защите Донбасса. Свое решение российские знаменитости объясняли по-разному.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Максим Галкин,Иван Ургант,Гарик Сукачев,Алла Пугачева,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители