На Кардашьян подали в суд

Бывшая девушка Роба Кардашьяна Блэк Чайна подала в суд на всю семью Кардашьян-Дженнер.

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Она хочет получить от них компенсацию в размере 100 миллионов долларов за «разрушенную карьеру на телевидении». Об этом сообщает «Секрет фирмы».

По данным издания, Чайна и Кардашьян встречались в 2016 году. Про них даже вышла серия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Однако через месяц после рождения ребенка пара рассталась.

Чайна обвиняет в этом Кардашьянов во главе с Крис Дженнер. Девушка уверена, что та рассказывала продюсерам про нее неприятные вещи и заявляла, что хочет «закапать суку».

Возможно, на это повлияла профессиональная деятельность Чайны — в прошлом она была стриптизершей. Также она обвинила своего бывшего мужа в абьюзе и неуплате алиментов на дочь.