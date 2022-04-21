Галич показала свое похудевшее тело и раскрыла правду о пластике

«Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради "красоты", а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — написала Галич.