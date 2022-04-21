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1 час назад

Галич показала свое похудевшее фото и раскрыла правду о пластике

Елена Прошина

Телеведущая и блогерша Ида Галич поделилась с поклонниками фотографией своего тела после похудения и раскрыла правду о пластике лица. Соответствующие посты она опубликовала в Telegram-канале. https://t.me/GALICH_onok/144

Галич показала свое похудевшее тело и раскрыла правду о пластике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради "красоты", а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — написала Галич.

К посту она прикрепила фотографию, на которой позирует боком в нижнем белье в ванной комнате. На голове блогерши намотано полотенце, а под глазами наложены патчи.

Также Галич решила ответить своим подписчикам на вопрос о том, делала ли она пластику.

telegram

«Я правда изменилась. Во-первых, давайте уже примем тот факт, что мой фейс сейчас не такой широкий, даже количество подбородков сократилось. Далее… я полгода занимаюсь своими зубами, изменила прикус у ортодонта, вследствие чего стала более скуластой!» — рассказала Галич.

Кроме того, по ее словам, за два года она прошла курс безоперационной подтяжки лица, ходила на массаж лица и сделала инъекции ботокса в лоб и геля в губы.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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