Галич показала свое похудевшее тело и раскрыла правду о пластике

Телеведущая и блогерша Ида Галич поделилась с поклонниками фотографией своего тела после похудения и раскрыла правду о пластике лица. Соответствующие посты она опубликовала в Telegram-канале. https://t.me/GALICH_onok/144
«Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради "красоты", а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — написала Галич.
К посту она прикрепила фотографию, на которой позирует боком в нижнем белье в ванной комнате. На голове блогерши намотано полотенце, а под глазами наложены патчи.
Также Галич решила ответить своим подписчикам на вопрос о том, делала ли она пластику.
«Я правда изменилась. Во-первых, давайте уже примем тот факт, что мой фейс сейчас не такой широкий, даже количество подбородков сократилось. Далее… я полгода занимаюсь своими зубами, изменила прикус у ортодонта, вследствие чего стала более скуластой!» — рассказала Галич.
Кроме того, по ее словам, за два года она прошла курс безоперационной подтяжки лица, ходила на массаж лица и сделала инъекции ботокса в лоб и геля в губы.