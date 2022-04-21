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22 минуты назад

Выбили зубы, выбрили волосы и «опустили»: известный журналист о конфликте с Пугачевой

Экспресс газетаиещё 1

Скандальный телеведущий Отар Кушанашвили в очередной раз вспомнил о давнем столкновении с Аллой Пугачевой. Став гостем студии Алены Жигаловой, блогер заявил, что однажды его чуть не убили именно «по заказу» Примадонны.

Выбили зубы и «опустили»: известный журналист о конфликте с Пугачевой
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Поссориться с популярнейшей певицей журналист умудрился еще на заре своей карьеры. Выступая в очередной телепередаче в свойственной ему манере, Отар назвал Пугачеву «лошадью Пржевальского». Тогда Примадонна обидчиков не прощала и тут же подала на хама в суд.

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Оказавшись в зале заседаний, журналист поспешил исполнить одно из требований Пугачевой. Он публично поцеловал артистке руку и принес свои извинения. На этом конфликт, казалось, был исчерпан. Однако спустя несколько лет, по мнению Кушанашвили, знаменитость ему все же отомстила.

Во дворе на ведущего неожиданно напали несколько дюжих молодцов и принялись его жестоко избивать. По словам Отара, больше он никогда не обсуждал случившееся с Примадонной, но забыть этот случай не может до сих пор.

«Это было такое унижение, которое я приравниваю в сознании к тому, как «опускают» на зоне. Они заставляли меня клясться. Я не поклялся. Меня били ногами по лицу и выстригли вот так здесь (показывает на макушку - прим. ред.)», - рассказал Кушанашвили.

Блогер добавил, что нападавшие точно знали, что он работает на телевидении и должен появляться в прямом эфире. Они якобы называли его имя и продолжали бить ногами по лицу. Отар лишился зубов и практически перестал видеть одним глазом.

«Я не понимал, что же такого я сделал, чтобы с такой злобой обрушиться на меня?!Зачем восемь человек?! Один крепыш и тот бы договорился со мной больше никогда не трогать этого имени», - недоумевает Кушанашвили.

Спустя неделю обезображенный журналист все же вернулся на работу и даже вышел в эфир. Ему вставили «временные» зубы и намеренно посадили изувеченной стороной лица к камере, чтобы доказать — он не сдался и не стал бояться. Однако больше в негативном ключе о Примадонне Кушанашвили предпочитает не отзываться и даже шуток в ее адрес никогда не отпускает.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Алла Пугачева,
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