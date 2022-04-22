Наргиз Закирова покинула Россию

Звезду не раз обвиняли в русофобии
Певица Наргиз Закирова решила уехать из России в Узбекистан. Об этом она сообщила на своем telegram-канале. Несмотря на то что артистка редко делится новостями со своими подписчиками, сейчас она сделала исключение.
«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вот заглянула в соцсети недавно. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — отметила звезда.
Артистка не уточнила, когда вернется в Россию, и вернется ли вообще. А также не назвала причину своего отъезда в другую страну. Закирову часто обвиняют в русофобии, однако сама певица заявляет, что это слухи, созданные ее ненавистниками.
Ранее знаменитость рассказывала, что не будет перевозить своих детей в Россию, потому что считает ее небезопасной страной. По словам Наргиз, ее дочь настолько далека от родины, что верит в гуляющих по улицам городов медведей.