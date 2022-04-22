В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Наргиз Закирова покинула Россию

WomanHit.ruиещё 2

Звезду не раз обвиняли в русофобии

Наргиз Закирова покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Наргиз Закирова решила уехать из России в Узбекистан. Об этом она сообщила на своем telegram-канале. Несмотря на то что артистка редко делится новостями со своими подписчиками, сейчас она сделала исключение.

«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вот заглянула в соцсети недавно. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — отметила звезда.

Артистка не уточнила, когда вернется в Россию, и вернется ли вообще. А также не назвала причину своего отъезда в другую страну. Закирову часто обвиняют в русофобии, однако сама певица заявляет, что это слухи, созданные ее ненавистниками.

Ранее знаменитость рассказывала, что не будет перевозить своих детей в Россию, потому что считает ее небезопасной страной. По словам Наргиз, ее дочь настолько далека от родины, что верит в гуляющих по улицам городов медведей.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители