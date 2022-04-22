Наргиз Закирова покинула Россию

Звезду не раз обвиняли в русофобии

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Певица Наргиз Закирова решила уехать из России в Узбекистан. Об этом она сообщила на своем telegram-канале. Несмотря на то что артистка редко делится новостями со своими подписчиками, сейчас она сделала исключение.

«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вот заглянула в соцсети недавно. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — отметила звезда.

Артистка не уточнила, когда вернется в Россию, и вернется ли вообще. А также не назвала причину своего отъезда в другую страну. Закирову часто обвиняют в русофобии, однако сама певица заявляет, что это слухи, созданные ее ненавистниками.