Отар Кушанашвили рассказал об отношениях с мужчинами за деньги

— Предложения идут от респектабельных граждан Российской Федерации и даже Прибалтики, от тех, кто видит во мне потрепанного жизнью Шона Пенна, который до сих пор живчик. Я всегда был с юмором расположенным к этой теме. Дома, в Кутаиси, я рассказывал, что мне предлагали встретить «гостя». И мама, вскинув руки, закричала: «Ой, и что ты? Подпустил?». И я ответил: «Нет, но теперь жалею». Это были хорошие деньги… 5 тысяч… Это мне предлагал один высокопоставленный чиновник. Я послал его, но уже без энтузиазма в голосе, — рассказал журналист в интервью для шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.