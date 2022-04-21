«Я говорю — куда? Это моя страна. Это мой народ. Это мой дом! И я отнюдь не первая, кто до этого допер. До меня была как минимум Анна Андреевна Ахматова, которая когда-то сказала: "Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, — Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был"», —заявила Арбенина.