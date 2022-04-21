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1 час назад

Арбенина на видео рассказала, почему не уехала из России

Александр Кузьмин

Фронтмен группы «Ночные снайперы» на концерте в Челябинске рассказала, почему она не последовала примеру некоторых российских знаменитостей и не уехала из России. Объясняя свою позицию, рок-певица процитировала произведение Анны Ахматовой «Реквием». Соответствующий фрагмент видео с мероприятия появился в Telegram-канале «Челябинск, который смог».

«Я говорю — куда? Это моя страна. Это мой народ. Это мой дом! И я отнюдь не первая, кто до этого допер. До меня была как минимум Анна Андреевна Ахматова, которая когда-то сказала: "Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, — Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был"», —заявила Арбенина.

Поклонники Арбениной поддержали ее высказывание громкими аплодисментами.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Анна Ахматова,
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