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30 минут назад

Тина Канделаки едко высказалась о сбежавших из России артистах

РИА "ФедералПресс"

Тина Канделаки опубликовала в Телеграме отрывок видео с концерта Николая Расторгуева. Он выступил в госпитале Н.Н.Бурденко перед участниками спецоперации на Украине. Журналистка сравнила артиста со сбежавшими из России звездами.

Тина Канделаки едко высказалась о сбежавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А кто-то народный по званию или, по собственному мнению, пьет вино в Тель-Авиве», – пишет Канделаки.

Народный артист Расторгуев поддерживает тех, кто вернулся со спецоперации. Канделаки уверена, что он провел не первый и не последний концерт для наших соотечественников. И это выбивается контрастом на фоне тех «артистов», которые сбежали из России.

В комментариях поддержали Канделаки и музыканта:

«Николай патриот, и всегда им был! Уважение и благодарность», «Ну, и пусть пьют. Лишь бы не подавились. А Расторгуев-молодец!!!! Настоящий Мужик!!!», «Просто берёт и делает!!! Только уважение!»

Тина Канделаки также поддерживает уход брендов из России. «ФедералПресс» писал про ее альтернативу LOccitane.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Николай Расторгуев,
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