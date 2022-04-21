Тина Канделаки едко высказалась о сбежавших из России артистах

Тина Канделаки опубликовала в Телеграме отрывок видео с концерта Николая Расторгуева . Он выступил в госпитале Н.Н.Бурденко перед участниками спецоперации на Украине . Журналистка сравнила артиста со сбежавшими из России звездами.

Народный артист Расторгуев поддерживает тех, кто вернулся со спецоперации. Канделаки уверена, что он провел не первый и не последний концерт для наших соотечественников. И это выбивается контрастом на фоне тех «артистов», которые сбежали из России.