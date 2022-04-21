Тина Канделаки едко высказалась о сбежавших из России артистах

Тина Канделаки опубликовала в Телеграме отрывок видео с концерта Николая Расторгуева. Он выступил в госпитале Н.Н.Бурденко перед участниками спецоперации на Украине. Журналистка сравнила артиста со сбежавшими из России звездами.
«А кто-то народный по званию или, по собственному мнению, пьет вино в Тель-Авиве», – пишет Канделаки.
Народный артист Расторгуев поддерживает тех, кто вернулся со спецоперации. Канделаки уверена, что он провел не первый и не последний концерт для наших соотечественников. И это выбивается контрастом на фоне тех «артистов», которые сбежали из России.
В комментариях поддержали Канделаки и музыканта:
«Николай патриот, и всегда им был! Уважение и благодарность», «Ну, и пусть пьют. Лишь бы не подавились. А Расторгуев-молодец!!!! Настоящий Мужик!!!», «Просто берёт и делает!!! Только уважение!»
Тина Канделаки также поддерживает уход брендов из России. «ФедералПресс» писал про ее альтернативу LOccitane.