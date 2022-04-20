В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
33 минуты назад

Степаненко намерена продолжить судиться с Петросяном

Елена Прошина

Актриса Елена Степаненко намерена во второй раз оспорить судебное решение, касающееся раздела имущества с юмористом Евгением Петросяном, в Верховном суде. Об этом «Комсомольской правде» сообщил режиссер Анатолий Демидов.

Степаненко намерена продолжить судиться с Петросяном
Фото: globallookpressgloballookpress

«Артистку не устроило решение Мосгорсуда, в частности, то, что наиболее ценные картины достались не ей, а Петросяну. Хотя суммарно суд все поделил 50 на 50. Степаненко готова бороться дальше», — сказал Демидов.

Ранее, 8 апреля, Мосгорсуд, отменив прежнее решение районного суда, разделил имущество супругов 50 на 50. До этого Петросяну отошли коллекция картин и книг, а Степаненко — фарфор, посуда и недвижимость.

В общей сложности бывшие супруги потратили на судебные тяжбы почти четыре года. Причиной развода стал роман Петросяна с молодой помощницей его жены Татьяной Брухуновой.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители