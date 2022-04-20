Степаненко намерена продолжить судиться с Петросяном

Актриса Елена Степаненко намерена во второй раз оспорить судебное решение, касающееся раздела имущества с юмористом Евгением Петросяном, в Верховном суде. Об этом «Комсомольской правде» сообщил режиссер Анатолий Демидов.
«Артистку не устроило решение Мосгорсуда, в частности, то, что наиболее ценные картины достались не ей, а Петросяну. Хотя суммарно суд все поделил 50 на 50. Степаненко готова бороться дальше», — сказал Демидов.
Ранее, 8 апреля, Мосгорсуд, отменив прежнее решение районного суда, разделил имущество супругов 50 на 50. До этого Петросяну отошли коллекция картин и книг, а Степаненко — фарфор, посуда и недвижимость.
В общей сложности бывшие супруги потратили на судебные тяжбы почти четыре года. Причиной развода стал роман Петросяна с молодой помощницей его жены Татьяной Брухуновой.