Сергей Галанин призвал помогать патриотически настроенным деятелям культуры

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин высказался о государственной поддержке патриотов и школьном образовании в России. Об этом сообщает телеканал «360».
Сергей Галанин рассказал, что группа примет участие в концертном туре «Zа Россию!», потому что музыкантам есть что сказать и спеть людям на тему борьбы добра и зла.
Президент России 24 февраля принял непростое решение. Но мы доверяем ему и как президенту, и как Верховному главнокомандующему — он никогда не делал никаких скоропалительных решений, - Сергей Галанин.
Концерты, по его мнению, укрепят единство духа, люди увидят, что много тех, кто любит Родину даже в самые непростые времена.
Также он считает, что популярность развивает в некоторых музыкантах, актерах, спортсменах и других деятелей тщеславие, эгоизм и ложный пацифизм.
"Люди хотят верить только в хорошее и выступать против всего плохого, - добавил Галанин, - но при этом не хотят понимать, что и как устроено в мире. Но жизнь устроена по-другому, к сожалению. Поэтому они и не замечали восьмилетнего горя по соседству, это как-то проходило мимо них, а сейчас вдруг они прозрели. Как решить эту проблему, они не знают, но они против спецоперации," - Сергей Галанин.
В разговоре с «360» он также затронул тему государственной поддержки патриотов в сфере культуры, чтобы Россия и дальше развивалась и жила своей суверенной жизнью.