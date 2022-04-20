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1 час назад

Сергей Галанин призвал помогать патриотически настроенным деятелям культуры

Daily Moscow

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин высказался о государственной поддержке патриотов и школьном образовании в России. Об этом сообщает телеканал «360».

Сергей Галанин призвал помогать патриотически настроенным деятелям культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей Галанин рассказал, что группа примет участие в концертном туре «Zа Россию!», потому что музыкантам есть что сказать и спеть людям на тему борьбы добра и зла.

Президент России 24 февраля принял непростое решение. Но мы доверяем ему и как президенту, и как Верховному главнокомандующему — он никогда не делал никаких скоропалительных решений, - Сергей Галанин.

Концерты, по его мнению, укрепят единство духа, люди увидят, что много тех, кто любит Родину даже в самые непростые времена.

Также он считает, что популярность развивает в некоторых музыкантах, актерах, спортсменах и других деятелей тщеславие, эгоизм и ложный пацифизм.

"Люди хотят верить только в хорошее и выступать против всего плохого, - добавил Галанин, - но при этом не хотят понимать, что и как устроено в мире. Но жизнь устроена по-другому, к сожалению. Поэтому они и не замечали восьмилетнего горя по соседству, это как-то проходило мимо них, а сейчас вдруг они прозрели. Как решить эту проблему, они не знают, но они против спецоперации," - Сергей Галанин.

В разговоре с «360» он также затронул тему государственной поддержки патриотов в сфере культуры, чтобы Россия и дальше развивалась и жила своей суверенной жизнью.

Шоу-бизнес,Сергей Галанин,
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