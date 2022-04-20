Сергей Галанин призвал помогать патриотически настроенным деятелям культуры

"Люди хотят верить только в хорошее и выступать против всего плохого, - добавил Галанин, - но при этом не хотят понимать, что и как устроено в мире. Но жизнь устроена по-другому, к сожалению. Поэтому они и не замечали восьмилетнего горя по соседству, это как-то проходило мимо них, а сейчас вдруг они прозрели. Как решить эту проблему, они не знают, но они против спецоперации," - Сергей Галанин.