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57 минут назад

Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию

Елена Прошина

Блогер, бывший ведущий передачи «Орел и Решка» Антон Птушкин отреагировал на новость о том, что ему пожизненно запретили въезд в Россию. В своих соцсетях он иронично заявил, что в таком случае выпуска его тревел-блога про Поволжье не будет, сообщает Telegram-канал Baza.

Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию
Фото: ВКонтактеВКонтакте

В комментариях под публикацией один из подписчиков блогера пригласил его в Белоруссию, а другой укорил в использовании русского языка, ответив Птушкину на украинском, что не понимает, какой «мовою» это написано.

Напомним, что после высказываний телеведущего о ситуации на Украине Россия запретила ему въезд в страну на 50 лет — с 16 апреля 2022 года до 16 апреля 2072 года. Через месяц Птушкину исполнится 38 лет, а значит приехать в Россию блогер сможет лишь когда ему исполнится почти 88 лет. Такой запрет можно назвать пожизненным.

Кроме него ограничения ввели в отношении не менее 20 украинских артистов, журналистов и блогеров. В их числе оказались Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Евгений Комаровский и другие. Подтвердить наличие ограничений пока удалось лишь в случае Птушкина.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Макс Барских,Евгений Комаровский,Андрей Бедняков,
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