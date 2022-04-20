Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию

Блогер, бывший ведущий передачи «Орел и Решка» Антон Птушкин отреагировал на новость о том, что ему пожизненно запретили въезд в Россию. В своих соцсетях он иронично заявил, что в таком случае выпуска его тревел-блога про Поволжье не будет, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

В комментариях под публикацией один из подписчиков блогера пригласил его в Белоруссию, а другой укорил в использовании русского языка, ответив Птушкину на украинском, что не понимает, какой «мовою» это написано.

Напомним, что после высказываний телеведущего о ситуации на Украине Россия запретила ему въезд в страну на 50 лет — с 16 апреля 2022 года до 16 апреля 2072 года. Через месяц Птушкину исполнится 38 лет, а значит приехать в Россию блогер сможет лишь когда ему исполнится почти 88 лет. Такой запрет можно назвать пожизненным.